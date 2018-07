"Ci hanno aggredito mentre andavamo a ritirare il diploma", la denuncia di due giovani migranti

Due giovani migranti aggrediti mentre andavano a scuola ritirare il diploma. E' accaduto in via dell'Usignolo, nella zona di Villagrazia. Un ragazzo del Ghana e una ragazza della Guinea hanno raccontato ai carabinieri di essere stati bloccati, mentre erano in bicicletta ed erano diretti a scuola per ritirare il diploma, da un gruppo di adolescenti. Il branco li avrebbe spintonati e insultati. I militari dell'Arma hanno aperto un'indagine.

Non è chiaro se l'aggressione sia stata determinata da motivi razziali. L'episodio a poche ore da una nuova manifestazione, ma in favore dei migranti, andata in scena al porto. In città sono arrivati infatti gli attivisti di "Abriendo Fronteras”, che racchiude tante associazioni provenienti da diverse aree della penisola iberica. A loro si sono uniti molti palermitani, che hanno voluto ribadire il "No" a politiche migratorie di chiusura.