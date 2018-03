Avvocato soccorre giovane che ha un incidente, ma è un ladro e viene derubato

Pensa sia la vittima di un incidente e lo soccorre, ma si tratta di un ladro e viene aggredito. E' la vicenda che ha visto come sfortunato protagonista un avvocato. E' successo stamattina, intorno alle 7, in via dell'Olimpo. Il professionista ha visto un giovane stordito nell'abitacolo di una Lancia Y e così ha deciso di soccorrerlo. Il ragazzo poco prima aveva avuto un incidente nei pressi dell’impianto di rifornimento di benzina Fuel di via dell'Olimpo.

In realtà il giovane aveva appena rubato la Lancia e con quell'auto si era schiantato da poco su un distributore automatico di bibite. Non appena si è ripreso ha cercato di portare via la Maserati all'avvocato. Non è riuscito a strappare la chiave ma ha portato via il portafoglio. L’auto su cui era il malvivente è stata trovata in via Sandro Pertini. Le indagini sono condotte dalla polizia e dalla scientifica che sta passando al setaccio la Lancia Y per trovare impronte e tracce utili che possano fare risalire al ladro.