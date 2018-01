Via del Vespro, anziana aggredita e rapinata: caccia a due banditi

Attimi di paura stamani per un'anziana, aggredita alle spalle e rapinata da due uomini mentre stava camminando per strada. E' accaduto in via del Vespro. La donna era sul marciapiedi quando è stata raggiunta dai malviventi. E' stata bloccata e derubata. I due le hanno strappato gli orecchini che indossava e sono fuggiti. La donna ha chiesto auto ai passanti, che hanno lanciato l'allarme. Sull'episodio indaga la polizia.