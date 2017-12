Bonagia, colpo in farmacia: caccia a tre giovani

Una rapina è stata messa a segno ieri sera ai danni della farmacia di via del Levriere, nella zona di Bonagia. Poco prima dell'orario di chiusura tre giovani sono entrati a volto coperto nell'esercizio commerciale e si sono diretti verso la cassa e si sono fatti consegnare i soldi da una dipendente. Oltre al denaro si sono portati via anche il cellulare della farmacista. Poi la fuga, a piedi, verso viale Regione Siciliana dove forse ad attenderli c'era un altro complice in auto.

Gli agenti di polizia sono arrivati e hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Una mano alle indagini potrebbe darla le immagini del sistema di videosorveglianza, subito acquisite dalla polizia.

Sembrerebbe che gli autori della rapina siano giovanissimi e palermitani. Proprio come quelli che quasi in contemporanea hanno tentato il colpo al supermercato Paghi Poco in via Amedeo d’Aosta, tra lo Sperone e Brancaccio: in questo caso i rapinatori sono stati affrontati e messi in fuga dai titolari del negozio che li hanno inseguiti a piedi.