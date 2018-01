Bonagia, assalto in farmacia: caccia a un rapinatore

Ancora una rapina in farmacia. Intorno alle 19 di ieri un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nell'esercizio commerciale di via del Levriere e, minacciando i presenti, si è fatto consegnare l'incasso. Il colpo è stato messo a segno in pochi attimi e il bandito si è poi dileguato per le vie limitrofe. Sull'episodio indaga la polizia. Il bottino è da quantificare.