Via dei Cantieri, bancarella "chiusa per ferie": Rap e vigili la rimuovono

Agosto tempo di vacanza. Avrà pensato così il venditore ambulante che, con la sua bancarella, solitamente staziona tra via dei Cantieri e via Antonello Da Messina. Ha appeso un cartello con scritto "Chiuso per ferie" e ha lasciato la struttura in strada. Rap e polizia municipale però hanno provveduto alla rimozione. Si trattava di circa 400 chili di materiale ferroso.

"Il nucleo controllo attività commerciali su area pubblica - spiegano dal Comune - è intervenuto su segnalazione dei cittadini che lamentavano la presenza indecorosa di un insieme di strutture in metallo e ha posto sotto sequestro tutto il materiale, avviato a distruzione e in parte al riutilizzo tramite la Rap, che si è occupata delle operazioni di rimozione e raccolta.