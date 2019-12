Scoppia rissa alla Missione Speranza e Carità, 43enne ferito con un coltello: un arresto

Una lite iniziata per motivi banali e ben presto degenerata con un 43enne ferito al volto con un coltello e un 54enne arrestato per tentato omicidio. E' quanto accaduto sabato sera all'interno della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte in via Decollati.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due hanno iniziato a discutere per motivi banali quando l'aggressore, originario delle Mauritius, ha impugnato un coltello e ha ferito il rivale, originario del Madagascar, procurandogli un profondo taglio sul viso. Dopo averlo colpito è fuggito a piedi. Mentre i soccorritori del 118 prestavano le prime cure al ferito, poi condotto all'ospedale Civico, la polizia ha sentito i testimoni e ha avviato le ricerche.

L'uomo è stato rintracciato, ancora sporco di sangue, nella zona della stazione centrale dagli agenti dell'Upgsp e portato in caserma per accertamenti. Per Roland Arlanda sono scattate le manette per tentato omicidio, l’arresto è stato convalidato e adesso l'uomo si trova in carcere. Il coltello usato per l'aggressione è stato ritrovato e sequestrato.