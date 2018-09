In via De Amicis una corona di alloro per ricordare Cesare Terranova e Lenin Mancuso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ricorre domani il 39° anniversario dell’uccisione del giudice Cesare Terranova e del maresciallo di polizia Lenin Mancuso. Il 25 settembre del 1979, il magistrato e il poliziotto caddero per mano mafiosa, colpiti da un commando armato che li sorprese in via Edmondo De Amicis.

In quella stessa via, domani mattina alle 9:30, il questore di Palermo deporrà una corona di alloro. Alla cerimonia presenzieranno autorità civili e militari.