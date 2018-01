"Eseguiti lavori non autorizzati", sequestrato immobile storico in via Dante

Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato un immobile storico in ristrutturazione tra via Dante e via Serradifalco. Ai vigili è arrivato un esposto con il quale si segnalavano lavori non conformi a quelli autorizzati. Secondo quanto accertato sono stati abbattuti tetti, una scala secondaria, aumentati i volumi di alcuni appartamenti e realizzati altri solai. Contestate anche alcune infrazione in materia di sicurezza del cantiere.