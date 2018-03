Anello: via Dante a doppio senso, al momento resta la pista ciclabile

Da questa mattina è operativo il doppio senso di marcia in via Dante, nel tratto tra via Nicolò Garzilli e via Libertà. Come anticipato da PalermoToday, è stata modificata la viabilità nell'area del Politeama con la chiusura di piazza Castelnuovo. Mentre per il momento non dovrebbe essere rimossa la pista ciclabile, come inizialmente era stato preventivato. Comunque sia per un anno ci sarà una vera e propria rivoluzione al traffico, necessaria per consentire i lavori di realizzazione dell'anello ferroviario.

Con l’ordinanza numero 61 del 30 gennaio scorso, il Comune ha istituito il doppio senso di marcia tra via Garzilli e via Libertà e, contestualmente, ha sospeso temporaneamente la corsia riservata in direzione mare e ha vietato la svolta a sinistra su via XX Settembre. Il semaforo esistente all’incrocio tra via della Libertà, piazza Castelnuovo (lato via Dante) e via Turati viene rimodulato e configurato in due fasi - una per ciascun asse - per tenere conto delle nuove manovre consentite. Il semaforo che si trova invece all’incrocio tra via Libertà, piazza Castelnuovo (lato via Paolo Paternostro) e via Emerico Amari funzionerà a luce lampeggiante gialla.

Nelle giornate di sabato, domenica e festivi, il tratto di via della Libertà compreso tra l'asse Turati-Dante e Castelnuovo-Ruggiero Settimo non verrà chiuso al traffico. Nei giorni festivi sarà consentita la svolta a sinistra dalla carreggiata laterale di monte di via Libertà verso la carreggiata centrale. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 gennaio 2019, ovvero sino all'ultimazione dei lavori se precedente.

