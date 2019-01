Guerriglia sulla toponomastica, nuove scritte per descrivere Francesco Crispi

Nuovi interventi di guerriglia contro la toponomastica cittadina. Sono comparse una serie di scritte in via Crispi che sembrano una risposta o una continuazione, a giudicare dalla modalità e dal contenuto, a quelli realizzati nell'ambito del progetto Viva Menelicchi! di Wu Ming 2 e Fare Ala lo scorso ottobre per Manifesta 12, progetto che aveva mappato i luoghi coloniali della città ed era culminato con un Grande Rituale Ambulante contro il colonialismo. Questa volta il personaggio attaccato dalla guerriglia è Francesco Crispi.

Nella via a lui dedicata sono apparse quattro scritte di Antonio Gramsci, che creano una sorta di narrazione urbana raccontando quattro tratti di Crispi: dalla promozione dell'impresa coloniale in Etiopia alla repressione dei Fasci siciliani.

Non è la prima volta che dopo il progetto Viva Menilicchi! appaiono interventi sui nomi delle strade dedicati a personaggi legati al colonialismo. Meno di due settimane fa è stata la volta di via Vittorio Bottego a Catania dove era comparsa la scritta "esploratore e pluriomicida. Subito rimosse, le scritte erano ricomparse pochi giorni dopo a 700 km di distanza, a Bologna. La figura di Crispi in realtà era già stata oggetto di un intervento di Fare Ala che aveva creato un'immagine provocatoria dove la statua a lui dedicata in piazza Crispi viene abbattuta.



