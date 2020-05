Via Crispi, il restringimento di carreggiata nel sottopassaggio compie un anno: "Vergogna"

Il restringimento di carreggiata nel sottopassaggio di via Crispi compie un anno. Il singolare compleanno di uno dei lavori stradali mai compiuti in città è stato "festeggiato" con l’affissione di un cartello di protesta sulla recinzione che segnala il restringimento della carreggiata.

"Siamo venuti in via Crispi per festeggiare il primo compleanno di una delle vergogne della nostra città. Un restringimento di carreggiata che dura ormai da un anno, in una delle più importanti arterie della città. Palermo è una città abbandonata e questo ne è l’esempio lampante" questo il commento all'iniziativa di Domenico Bonanno, fondatore del laboratorio politico e culturale "Tocca a noi" e componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima.

"Le restrizioni alla mobilità delle scorse settimane - sottolinea Bonanno - potevano essere l’occasione perfetta per interventi simili, invece nulla è stato fatto. I cittadini sono stanchi e ormai quasi rassegnati ad incuria, inefficienze e disservizi. Un sindaco ed una Giunta dormienti, sordi alle esigenze della gente. Se al sindaco e ai suoi collaboratori sono venute meno energie e motivazioni, meglio che rassegnino le dimissioni. Qualcuno li svegli dal loro sonno profondo, prima che per la nostra città sia troppo tardi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.