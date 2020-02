Riparati i regolatori andati in tilt, torna la luce nella zona di via Cilea e Borgo Ulivia

Tornano in funzione oltre 150 punti luce nella zona compresa fra via Cilea, via Zandonai e piazza Strauss e a Borgo Ulivia, nell’area delimitata fra le vie Pellicano, Allodola, Villagrazia. La riparazione da parte di Amg di due dispositivi (i regolatori elettronici) fondamentali per il corretto funzionamento delle cabine di pubblica illuminazione, ha permesso il ripristino degli impianti.

Le riparazioni sono state effettuate direttamente dagli operatori del reparto Cabine della società nello stabilimento aziendale. "Si tratta - si legge in una nota - di interventi complessi sui quali il personale aziendale ha acquisito una specifica competenza. Un percorso virtuoso avviato da Amg Energia che consente risparmi (in passato i macchinari venivano inviati alle ditte costruttrici) ma anche tempi più rapidi nelle attività di ripristino".

“E’ una buona pratica che oltre a consentire un risparmio alla società, ha permesso la crescita professionale degli operatori - sottolinea il presidente Mario Butera - ma anche una migliore programmazione degli interventi, che possono essere effettuati con più rapidità, garantendo quindi maggiore continuità di esercizio degli impianti a beneficio del servizio offerto”.

I regolatori riparati sono quello di cabina “Giordano”, che ha consentito il ripristino del funzionamento degli impianti di illuminazione della zona compresa fra le vie Cilea-De Saliba-Borremans-piazza Strauss e quello di cabina Borgo Ulivia, che regola il funzionamento di tre circuiti di media tensione nella zona compresa fra le vie Pellicano, Airone, Allodola e Villagrazia. Il funzionamento degli impianti continuerà ad essere tenuto sotto controllo. Tra le criticità, gli operatori sono al lavoro per la riparazione di un guasto in piazza Verdi e per la verifica e riaccensione di punti luce nelle vie dei Barcaiuoli, Rosario da Partanna, Principe di Pantelleria, del Celso, Marchese di Villabianca e in vicolo della Ferrovia.

