Ha un sacchetto pieno di droga in auto, la polizia lo ferma e scappa contromano: arrestato

Sta percorrendo con la sua auto via Cataldo Parisio, alla Noce, e quando una pattuglia della polizia intima l'alt per un controllo decide di premere sull'acceleratore e scappare. Non contento, durante la fuga, lancia dal finestrino un sacchetto pieno di marijuana. Protagonista della vicenda Antonino Chiarello, 29enne con precedenti di polizia, arrestato al termine di un inseguimento.

Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri. Una pattuglia, impegnata negli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio, ha visto l'auto sfrecciare. Gli agenti, che avevano anche riconosciuto Chiarello, hanno intimato l'alt. Il 29enne però ha deciso di proseguire per la sua strada e ha anche imboccato alcune strade del quartiere contromano. Durante la sua spericolata fuga si è liberato di un sacchetto, lanciandolo dal finestrino. Dopo alcuni minuti una pattuglia ha recuperato l'involucro, contenente 80 dosi di marijuana, mentre altri agenti hanno bloccato e arrestato il fuggitivo.

L'arresto è stato convalidato e sono in corso altre indagini per accertare se Chiarello, al momento del controllo, stesse raggiungendo alcuni complici per cedere la droga che aveva con sè.