Papà chiama polizia e fa arrestare il figlio: "Venite, sta picchiando sua moglie"

Chiama la polizia e fa arrestare il figlio che aveva appena aggredito la moglie. E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 17, nella zona di via Castellana. In manette un palermitano di 33 anni. In azione gli agenti della polizia appartenenti all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, allertati da una telefonata. "Giunti sul posto - spiegano dalla questura - i poliziotti hanno trovato un uomo in strada che con ampi gesti stava tentando di attirare la loro attenzione". Poi la denuncia: "Mio figlio ha aggredito sua moglie al culmine di una lite".

Gli agenti sono entrati in casa: qua hanno trovato il 33enne che dopo aver minacciato il padre ha tentato di aggredirlo. Solo dopo l’intervento di un’altra volante è stato possibile riportare la calma tra le parti e a fare un po’ di chiarezza sull’accaduto. "I poliziotti - dicono dalla questura - hanno appreso che la donna aveva trovato rifugio nell'appartamento del suocero dopo l’ennesima aggressione subita da parte del marito. La vittima, in lacrime, visibilmente agitata e con una tumefazione all’altezza della fronte ha riferito ai poliziotti di essere stata aggredita dal marito davanti ai propri figli per futili motivi. Quindi ha raccontato di una vita fatta di vessazioni, maltrattamenti, umiliazioni ed aggressioni sia fisiche che morali". La donna ha dichiarato di non avere mai denunciato il marito finora per amore dei figli.

Gli agenti nello stesso tempo hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che una volta intervenuto ha trasportato la donna in ospedale per le cure del caso. Alla luce di quanto emerso il 33enne palermitano è stato tratto in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.