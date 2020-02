Raid con mazze da baseball e insulti razzisti in un market gestito da bengalesi: 11 arresti

Prima le "schermaglie" per strada per quello che il "branco" ritiene un "atteggiamento inopportuno", poi un vero e proprio raid punitivo in negozio: gli oggetti rotti con sedie e mazze da baseball, i presenti raggiunti da una violenta raffica di calci e pugni. Nel mirino di un gruppo di palermitani, arrestati stamani all'alba, un commerciante bengalese brutalmente picchiato nei mesi scorsi nel suo negozio in via Casella, zona Malaspina.

Adesso i presunti aggressori, undici (non dieci come detto in un primo momento), sono stati identificati e la polizia ha notificato loro un'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari (Due si trovano già in carcere). Devono rispondere dei reati di rapina e lesioni, aggravate dall'odio razziale. L'inchiesta è stata condotta dalla squadra mobile e dagli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo. Gli inquirenti parlano di "grave e cruento episodio". "La banda di giovani, con mazze da baseball e sedie - dicono - ha fatto irruzione in un market in via Casella e ha aggredito il titolare, cittadino del Bangladesh e gli avventori presenti, suoi connazionali. Le vittime sono state colpite con calci e pugni e una di loro, trascinata nel retrobottega del negozio e malmenata, ha subito la rapina dell'anello che portava al dito".

Causa di tanta violenza, "la volontà di portare a termine una vera e propria spedizione punitiva contro un cittadino bengalese, colto per strada in 'atteggiamento inopportuno' e per questo già 'redarguito oralmente'. La vittima ha subito calci e pugni, conditi da espressioni ed epiteti di disprezzo razziale. La violenza del gruppo si è estesa poi anche a gestore ed avventori, anch'essi bengalesi di un esercizio etnico ove la vittima aveva cercato rifugio", dicono gli inquirenti.