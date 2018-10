Favorita, ingresso vietato ad auto e moto da via Case Rocca

Stop alle auto e a tutti i veicoli a motore e accesso consentito solo per i pedoni. La novità riguarda via Case Rocca, uno dei punti di ingresso della Favorita. Il provvedimento, che sarà operativo non appena sarà installata la segnaletica, è stato adottato proprio per una migliore fruibilità dell'area verde cittadina.

Secondo quanto si legge nell'ordinanza, "la circolazione è vietata a tutti i veicoli fatta eccezione per i velocipedi; mezzi dei residenti e/o dimoranti in via Case Rocca per l'ingresso e l'uscita dalle proprie abitazioni; mezzi delle ditte private per il deposito e/o la consegna di merce o per effettuare operazioni di carico e scarico di merci e materiali utilizzati a servizio di cantieri edili, previa dimostrazione del possesso di bolla di trasporto e/o scontrino di ricevuta fiscale, che dimostri la necessità di entrare all'interno della via Case Rocca; mezzi di Amap, Amg, Rap, Enel, Telecon e altri enti o aziende di servizio pubblico e ditte esecutrici di lavoro (per conto dei suddetti enti) per l'esecuzione di lavori all'interno del tratto stradale; mezzi in stato di emergenza e che utilizzano i dispositivi acustici e luminosi, appartenenti alle forze dell’ordine e veicoli dei servizi di soccorso in genere e le ambulanze. mezzi utilizzati per eventi eccezionali quali: manifestazioni, matrimoni, funerali".

Il testo dell'ordinanza (Pdf)