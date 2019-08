Passo di Rigano, sente rumore in casa e si trova faccia a faccia con il ladro

L'accusa è di tentata rapina. Michele Sammaritano, 59enne pregiudicato palermitano è stato arrestato dai poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico dopo avere tentato di rubare in un appartamento di Passo di Rigano. E' successo ieri mattina. Gli agenti - durante il consueto servizio di controllo del territorio - su indicazione della sala operativa si sono recati all’interno di un condominio in via Cartagine dove era stata segnalata una persona che dopo aver subito una rapina stava cercando di bloccare per le scale il topo d'appartamento.

"Il tempestivo intervento dei poliziotti - spiegano dalla quetura - ha permesso di bloccare il malvivente mentre cercava di raggiungere l’uscita del palazzo e darsi alla fuga. Gli agenti hanno contattato la vittima che ha raccontato che poco prima aveva sentito dei rumori provenire dall’ingresso della sua abitazione e nel controllare cosa stesse accadendo, aveva sorpreso un uomo all’interno del suo appartamento. Il malvivente, una volta scoperto ha tentato la fuga ma è stato raggiunto dal proprietario della casa che ha cercato di bloccarlo. Dopo una colluttazione durante la quale Sammaritano ha tentato di colpire la vittima, il 59enne è riuscito a divincolarsi. Decisivo è stato l’intervento degli agenti che lo hanno definitivamente bloccato ed identificato".

Nel corso del sopralluogo i poliziotti hanno rinvenuto per le scale delle vecchie schede telefoniche, presumibilmente utilizzate per aprire la porta dell’appartamento, "infatti una di queste era leggermente ripiegata e con evidenti rigature, segni evidenti di sfregamento dovuto all’apertura fraudolenta della porta - dicono dalla questura -. Le schede rinvenute sono state poste sotto sequestro, mentre Sammaritano è stato arrestato". Indagini sono in corso per l’individuazioni di eventuali complici.

Dalla questura chiudono così: "La polizia di Stato in questo periodo di ferie estive ha intesificando i controlli mettendo a disposizione dei cittadini un maggior numero di uomini e mezzi a tutela della collettività al fine di prevenire e contrastare questo tipo di reati che sono soliti aumentare proprio in questo periodo".