Autotrasportatore rapinato davanti all'ospedale Civico: rubato carico di sigarette

Ancora un autotrasportatore nel mirino dei malviventi. Tre banditi sono entrati in azione, poco dopo le 11, in via Carmelo Lazzaro nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Civico e sono riusciti a impossessarsi di un ingente quantitativo di sigarette. I tre hanno minacciato il conducente del furgone e lo hanno costretto ad aprire il portellone posteriore. In pochi attimi hanno preso i colli con le bionde, li hanno caricati su un'auto e sono fuggiti. La vittima, ancora sotto choc, ha dato l'allarme. Sul posto diverse pattuglie della polizia, che hanno raccolto la testimonianza dell'uomo e hanno avviato le ricerche dei rapinatori.