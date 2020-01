Via Rampolla al buio da un mese, Frasca Polara: "Situazione di estremo pericolo"

"Se a Vergine Maria l'Amg è intervenuta a proprie spese per ripristinare almeno parzialmente l'illuminazione danneggiata dal maltempo, nella zona di via Cardinale Rampolla da oltre un mese i punti luce sono tutti spenti e non si sa quando inizieranno i lavori". Lo denuncia il presidente dell'ottava circoscrizione Marco Frasca Polara.

All'inizio dell'anno i residenti di Vergine Maria erano scesi in strada, con una fiaccolata, per chiedere il ripristino dell'impianto dell'illuminazione che era spento da settimane. E pochi giorni dopo l'Amg aveva in parte risolto il problema.

"Percorrere la via Cardinale Rampolla al buio - sottolinea Frasca Polara - è davvero pericoloso. Mancano le minime norme di sicurezza stradale. La strada è in pendenza e a doppio senso di marcia. Su un lato della carreggiata manca il marciapiede e i paletti a rotezione dei pedoni sono stati divelti. In passato in condizioni normali si sono verificati diversi incidenti e il Comune è corso ai ripari istituendo il limite di velocità a 40 km/h e collocando dei lampeggianti in prossimità degli attraversamenti pedonali. Mi appello ad Amg affinché intervenga al più presto in via del tutto eccezionale per riportare la luce in via Cardinale Rampolla, in via Papa Sergio e in via Belmonte".