Voragine in strada in via Rampolla, realizzate due passerelle: riapre la scuola

Conclusi i lavori in via Cardinale Rampolla. Dopo la voragine che si è aperta in strada, a pochi passi da Villa Igiea, sono state realizzate le due passerelle che consentiranno agli abitanti del palazzo al civico 4 di rientrare a casa senza grosse difficoltà e agli studenti della elementare Rampolla di tornare sui banchi della propria scuola.

"Già dopo l'accaduto - si legge in una nota - i tecnici del Comune hanno accertato che il problema era stato dettato dal cedimento avvenuto nel piano cantinato del condominio di via Rampolla 4 e che non vi era alcun nesso con piogge o infiltrazioni, come era stato riportato in un primo momento". Al termine dell’intervento dei tecnici di Amg gas e Amg energia, che hanno messo in sicurezza la condotta del metano e un palo dell’illuminazione che rischiava di cadere, è stato dato incarico all’amministratore di commissionare con urgenza i lavori necessari, anche per consentire l'accesso alla scuola.

L’ufficio Edilizia pubblica del Comune ha quindi scritto al dirigente scolastico Giovanna Raspanti segnalando che erano state ripristinate le condizioni per l’accesso al plesso Rampolla e di conseguenza la preside ha pubblicato una circolare sul sito ufficiale per aggiornare l'intera comunità scolastica. "Si comunica che a seguito della relazione tecnica che autorizza la funzionalità del plesso - scrive la dirigente - le lezioni riprenderanno regolarmente, sia al plesso Rizzo che al plesso Rampolla a partire da mercoledì 26 settembre 2018 con la seguente scansione oraria: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ore 8-13.30, venerdì ore 8-13".

La temporanea soluzione adottata però non risolverebbe del tutto il problema: "Chiediamo che partano al più presto i lavori di ripristino degli scantinati condominiali che hanno causato il cedimento - dichiara il presidente dell'ottava circoscrizione Marco Frasca Polara - e si torni finalmente alla normalità. L’area è ancora transennata e la passerella è solo provvisoria. Occorre fare in fretta perché le forti piogge di questi giorni non possono che peggiorare la situazione".