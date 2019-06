Beccato mentre spaccia in via Candelai, minorenne pedinato e arrestato a Ballarò

Ha dato appuntamento a un cliente in via Candelai, ma poco dopo avergli ceduto dell'hashish, è stato bloccato e arrestato dalla polizia. Protagonista della vicenda un ragazzo di 17 anni della zona di Porta Nuova, ammanettato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'operazione è stata condotta, nella notte tra sabato e domenica, nell'ambito dei controlli disposti dalla questura nei luoghi della movida, dove sono presenti agenti in abiti civili.

I poliziotti hanno notato che il 17enne è stato avvicinato da un ragazzo e gli ha consegnato un involucro nero in cambio di denaro. Il giovane è stato quindi seguito fino all’interno di Ballarò, dove gli agenti hanno deciso di intervenire. La perquisizione ha portato al sequestro di 26 pezzi di hashish e 480 euro in banconote di diverso taglio. Il minorenne si trova adesso nel centro di prima accoglienza per minorenni “Francesca Laura Morvillo”.