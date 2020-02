Residenti svegliati da urla e schiamazzi: "C'è una rissa", polizia piomba in via Candelai

Notte di San Valentino movimentata per i residenti nella zona di via Candelai. Intorno alle 4,30 in tanti sono stati svegliati da urla e schiamazzi. Non semplici "disturbatori" o il caos per pub e locali ancora aperti o per qualche festa durata fino a tardi, ma una furiosa lite. Tra più persone, forse anche con bottiglie di vetro usate come "armi", secondo quanto raccontano alcuni residenti. Una confusione tale che sono partite anche diverse chiamate alle forze dell'ordine. In pochi minuti nella zona sono arrivate quattro pattuglie della polizia, che hanno passato al setaccio la zona. Al loro arrivo però i contendenti si erano dileguati.