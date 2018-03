Rissa a colpi di bottiglia in via Candelai, danneggiato l'ingresso di un pub

Urla, pugni, bottiglie e sedie usate come "armi". Notte di ordinaria follia in via Candelai, dove è scoppiata una maxi rissa davanti al pub Shoko. La porta del locale è stata danneggiata. Coinvolti diversi giovani, che si sono dileguati prima dell'arrivo dei carabinieri.

"I residenti - dice il vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao - sono stanchi di dovere trascorrere notti insonni a base di schiamazzi, musica ad alto volume e risse furiose. Sono esasperati e dicono di volere andare via dal quartiere se le istituzioni non faranno qualcosa per controllare la zona. Sono anche intenzionati a chiedere i danni per la movida fuori controllo. È inammissibile che la polizia municipale non riesca a controllare con continuità la strada in questione: nel 2017 abbiamo trasmesso al comando di via Dogali diverse note di sollecito perchè si assicuri ai cittadini maggiore controllo, ma evidentemente la mancanza di personale lo rende impossibile".