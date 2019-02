Noce, spaccia hashish a pochi passi da una scuola: arrestato

La sua area di azione per lo spaccio di droga era vicino a una scuola, ma i suoi movimenti non sono passati inosservati e i Falchi della squadra mobile lo hanno arrestato. Le manette sono scattate ai polsi di Carmelo Lo Verde, 23 anni. Beccato con diverse dosi di hashish in via Bisazza, alla Noce.

Lo Verde, noto per i suoi precedenti specifici, deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reato aggravato dall’essere stato commesso nelle immediate vicinanze di una scuola. Vedendo la polizia, ha nascosto dietro una cassetta dell’Enel un pacchetto di sigarette che aveva estratto dalla tasca dei pantaloni. I poliziotti lo hanno raggiunto e identificato, a pochi metri dalla scuola, poi hanno recuperato l’involucro scoprendo che all'interno c'erano 22 dosi di hashish.