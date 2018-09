Capo, sorpreso con hashish e marijuana: arrestato

Viene sorpreso con sette dosi di marijuana e 16 di hashish e finisce in manette. I carabinieri hanno arrestato Francesco Paolo Cusimano, 39 anni, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. E' stato sorpreso in via Beati Paoli, nella zona del Capo mentre usciva da un'abitazione.

Perquisito, è stato trovato in possesso di sette dosi di marijuana, per 13 grammi circa, e 16 dosi di hashish per oltre 30 grammi. Sotto sequestro anche ottanta euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Giudicato con il rito direttissimo, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.