Via Astorino, forzano la serratura e tentano di rubare una Panda: arrestati

Approfittano dei buio della sera per rubare una Fiat Panda, ma quando stanno per avviare la vettura sopraggiunge la polizia che manda in fumo i loro piani. In manette sono finiti due ragazzi di 18 e 22 anni residenti allo Zen. Erano entrati in azione in via Astorino, non lontano da viale Strasburgo. Qualcuno però li ha notati e ha chiamato il 113.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, i due erano riusciti a forzare la serratura e il blocco accensione e stavano per avviare la vettura e completare il furto. Una volta scoperti, hanno tentato prima di nascondersi in un'aiuola e poi di scappare. Ma la polizia li ha bloccati e arrestati. Sotto sequestro anche una centralina elettronica con matricola abrasa, guanti in lattice, chiave tubolare, cacciavite e torcia.

La vettura è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.