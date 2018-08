"Tra i clienti alcuni pregiudicati", licenza sospesa per pub alla Vucciria

Licenza sospesa per sette giorni per il pub "Il Delirio" di via Argenteria. Il provvedimento è stato disposto dal questore dopo i rilievi effettuati, lo scorso fine settimana, dagli agenti del commissariato Oreto-Stazione.

Nel locale è stata accertata la presenza "di diversi soggetti interessati da plurime vicissitudine giudiziarie - spiegano dalla Questura - divenendo luogo abituale di frequentazione di persone dedite alla commissione di reati. Al solo fine di privare costoro di un abituale punto d’incontro, nel corso del tempo, sono stati effettuati molteplici controlli" che hanno portato alla sospensione della licenza.