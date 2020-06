"Aiutiamo l'ambulatorio sociale ad aprire in sicurezza", al via raccolta fondi

È stata lanciata una raccolta fondi per permettere all’ambulatorio sociale al Borgo Vecchio di riaprire, seguendo le nuove disposizioni dettate dall’emergenza epidemiologica. La struttura è all’interno del centro sociale “Anomalia”, dovrà essere sanificata e dotata di tutti i dispositivi di protezione individuale per medici e pazienti utilizzati per il contenimento del Covid-19.

La Cgil Palermo, la Flc Cgil Palermo, la Fillea Cgil Palermo, la Filctem Cgil Palermo e la Filcams Cgil Palermo hanno aderito all'appello lanciato dai volontari della struttura di via Archimede, attiva da 4 anni.

"Sosteniamo quest'esperienza rivolta alla gente del quartiere sin da quando è nata con un gruppo di medici volontari infermieri, che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro competenze – dice il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo – In una trincea difficile come Borgo Vecchio, l'ambulatorio non intende sostituirsi al servizio sanitario nazionale ma interfacciarsi con i bisogni delle persone e colmare un vuoto offrendo ai cittadini delle fasce più deboli una serie di prestazioni sanitarie gratuite".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"All'iniziativa di sostegno e di solidarietà ha aderito la Cgil con le categorie degli edili, del commercio, dei chimici, della scuola per venire incontro allo sforzo straordinario che in questo momento stanno svolgendo i volontari, per implementare i servizi offerti alla gente e rilanciare la struttura dotandola dei Dpi previsti dall'emergenza sanitaria – aggiungono Enzo Campo, Fabio Cirino, Piero Ceraulo, Gabriella Messina e Giuseppe Aiello - L'attività che svolge il centro è molto importante, la crisi ha piegato le famiglie, la gente è più povera e tutti siamo chiamati a intervenire con forme di solidarietà, per non lasciare solo nessuno”.