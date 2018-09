Figlio di un'anziana dà l'allarme, vigili del fuoco sfondano la porta e trovano badante morta

Il figlio dell'anziana disabile non riusciva a mettersi in contatto con lei, chiamava a casa e al cellulare ma né la madre, né la donna che doveva accudirla rispondevano al telefono. Così ha capito che qualcosa non andava e ha deciso di allertare i vigili del fuoco. Che una volta aperta la porta hanno trovato morta la badante dell'anziana.

E' successo sabato pomeriggio in via Antonio Lo Bianco, una traversa di via Trinacria a due passi dallo stadio Barbera. Sul posto è intervenuta - oltre a un'ambulanza del 118 - anche la polizia. La donna, una romena di 48 anni, è deceduta per cause naturali. L'anziana disabile era visibilmente sotto shock, ma in buone condizioni.