Open fiber, lavori in via Ammiraglio Rizzo: rimozione auto annunciata con un foglietto

Scavi per l’open fiber annunciati a meno di 24 ore dall’avvio dei lavori con un fogliettino lasciato sotto i tergicristalli delle auto. E chi magari ha lasciato il proprio mezzo parcheggiato in via Ammiraglio Rizzo senza poi riprenderlo o si trova fuori città, potrebbe essere costretto a recuperarlo in uno dei tanti depositi dove vengono custodite le auto rimosse con il carro attrezzi.

Sono diverse le segnalazioni giunte alla redazione di PalermoToday da parte di residenti che avevano parcheggiato all'altezza di via Jung e oggi hanno trovato un foglietto con un segnale di divieto di sosta che annuncia la rimozione forzata dal 15 al 17 maggio “per esecuzione di lavori di fibra ottica”. Oltre a queste poche parole impresse nero su bianco su un foglio A4, però, non compare alcun timbro né alcun riferimento a qualsivoglia ordinanza comunale.

"Mi sembra abbastanza singolare - spiega il comandante della polizia municipale Gabriele Marchese - che venga utilizzato tale metodo per informare gli automobilisti. Questo genere di interventi vanno pubblicizzati nei tempi e nei modi previsti dalla legge, ovvero 48 ore prima. Senza segnaletica verticale mobile qualunque altro avviso è da considerarsi nullo". Da chiarire se i lavori di via Ammiraglio Rizzo siano stati subappaltati a un’azienda diversa da quella a cui sono stati affidati i lavori per la banda larga in città.

Il comandante, che ha incaricato alcuni dei suoi uomini di verificare lo svolgimento dei lavori nel pieno rispetto delle normative, ha disposto un controllo in via Ammiraglio Rizzo. “Domani saremo noi residenti - spiega uno di loro nella sua segnalazione - a controllare che non venga rimossa neanche un’auto. Sicuramente in molti non avranno visto il ‘fogliettino’ con il quale vogliono far credere di aver rispettato le prescrizioni. Dover pagare una multa, oltre al disagio di dovere riprendere l’auto in un deposito, sarebbe scandaloso".