Coppia di turisti scippata al porto, erano appena scesi dalla nave da crociera

Adocchia una coppia di turisti che era appena sbarcata da una nave da crociera, in pochi attimi si avvicina e scippa la collana d'oro alla donna. E' accaduto stamattina intorno alle 11 tra via Amari e via Crispi. I due, di nazionalità inglese, hanno immediatamente chiesto aiuto a una pattuglia di vigili urbani che si trovava in zona. Gli agenti quindi hanno allertato la polizia.

Anche se ancora sotto shock, i due turisti (entrambi 80enni) hanno fornito una sommaria descrizione del malvivente alle forze dell'ordine e indicato la via di fuga. Pare si tratti di un giovane dall'età apparente di 25 anni, scappato in direzione del Borgo. In corso le ricerche della polizia. Non è stato necessario l'intervento dei soccorsi del 118.