Stop alle auto in via Amari, iniziano i lavori per l'Anello ferroviario

Ci siamo: via Amari chiude. Il tratto di strada tra via Roma e via Principe di Scordia è stato transennato stamattina dagli operai della Tecnis, al lavoro per allestire un nuovo cantiere dell'anello ferroviario. Si tratta della cosiddetta "Area 5". I lavori, che inizialmente dovevano partire il 9 aprile, sono stati rinviati al 2 maggio. Quindi lo stop di altri 6 giorni, per consentire alla Tecnis di concludere i lavori in viale Lazio e spostarsi in via Amari. Ma non solo.

L'ordinanza di chiusura emanata dal Comune è slittata anche per la mancata rimozione di alcuni dehors in piazza Florio e via Principe di Belmonte. Strada quest'ultima, che nella parte bassa (da via Roma fino a via Crispi) è stata totalmente riaperta al transito delle automobili per consentire un migliore deflusso del traffico. L'isola pedonale infatti è stata sospesa fino al termine dei lavori, previsto il 21 dicembre prossimo. Salvo ritardi o intoppi.

Per raggiungere via Crispi sarà possibile effettuare un percorso alternativo, che parte dal Politeama (parte alta di via Amari) e prosegue in via Wagner, via Roma, via Principe di Belmonte parte bassa. La via Crispi sarà raggiungibile anche da via Domenico Scinà. Il semaforo tra via Roma e via Amari funziona adesso in modalità lampeggiante, per meglio fluidificare il traffico.