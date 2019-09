Gruppo anarchico occupa l’ex asilo Umberto I, è scontro tra attivisti e residenti

"Chiudendo un asilo si nega un servizio pubblico". Con questa motivazione i militanti dello Spazio Anarco Sakalash hanno occupato l’ex asilo Umberto I di via di Dio, non lontano da via Sampolo (zona Fiera).

"Chiuso l'asilo di quartiere è stato negato il servizio pubblico a favore di un'economia capitalista, che costringe così a ricorrere a costose strutture private o comunque troppo distanti. In opposizione all'autoritarismo - rivendicano da Sakalash - abbiamo deciso di agire per liberare un posto chiuso dal 1997. Pensiamo di creare uno spazio autogestito, il Kaos. Crediamo nel potere generativo della collaborazione per realizzare diverse attività sociali, una scuola, laoratori creativi ma soprattutto condivisione".

L'azione di protesta del gruppo Sakalash non trova però l'appoggio dei residenti. "Negli ultimi anni - racconta una lettrice a PalermoToday - più volte sia i singoli cittadini sia il consiglio di quartiere hanno sollecitato il caro sindaco ad affidare la struttura a gruppi qualificati affinché potesse essere utilizzata come punto di incontro per i bambini e le famiglie del quartiere. Tutto quello che negli anni passati abbiamo chiesto, seguendo l’iter di legge, oggi viene preso con un atto di forza da questi sedicenti anarchici senza che né l’autorità politica né quella delle forze dell’ordine faccia nulla per ristabilire la legalità".