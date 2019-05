Torna la banda spacca vetrine, furto con beffa al bar Garibaldi: via la cassa ma è vuota

Hanno sfondato la vetrata, fatto irruzione nel locale e portato via il registratore di cassa che, tuttavia, non conteneva neppure un euro. Ennesimo colpo al centro storico della banda spacca vetrine. A essere preso di mira, questa volta, è stato il Bar Garibaldi in via Alessandro Paternostro. I malviventi, dopo aver ridotto in frantumi una parte della vetrata d'ingresso del locale molto frequentato in città, hanno portato a casa un bottino amaro. La cassa, infatti, secondo quanto dichiarato dai titolari era vuota.

"La banda del buco ha colpito anche il nostro bar, rubando il cassetto del registratore fiscale vuoto - si legge sulla pagina Facebook del Bar Garibaldi -. Comprendendo l'enorme disagio sociale che vive la nostra città, è triste che ad essere colpite siano sempre piccole attività commerciali. Una guerra tra poveri e meno poveri mentre i ricchi dall'alto dei loro esercizi finanziari guardano, ridono e se la godono. Meno buchi e più coraggio, guardate più in alto". Sul furto indagano i carabinieri.

Il riferimento porta indietro a una settimana fa, quando al centro della cronaca è arrivato il pub St'Orto. In quell'occasione, sempre nel cuore della notte, alcuni ladri hanno colpito con una pietra la vetrina del pub in discesa dei Giudici, rubato il registratore di cassa e portato a casa poche decine di euro. Lo scorso febbraio, invece, la banda spacca vetrine ha messo a segno un colpo nella gioielleria Sutera, anche questa in via Alessandro Paternostro. Lì, dopo aver sfondato la vetrina, i malviventi a volto coperto sono riusciti a portare a casa diversi orologi e penne per un valore di 4 mila euro.