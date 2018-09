Paura in via Albanese, scoppia incendio nella sede della Uil

Paura nel pomeriggio in via Enrico Albanese, per un incendio divampato negli uffici della Uil. L'allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Non risultano feriti o intossicati.

Le fiamme si sono sviluppate nella stanza del segretario generale della Uil pubblica amministrazione Alfonso Farruggia. Nello stesso stabile hanno sede anche gli uffici del sindacato Uil pensionati, del settore scuola e del sindacato del credito. Il rogo è stato domato e l'area è stata messa in sicurezza. Negli ultimi mesi il sindacato ha subito due incendi e tre furti. Le fiamme potrebbero essersi sviluppate da un caricabatterie andato in cortocircuito.