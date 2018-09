Intitolato giardino pubblico a Vaclav Havel, primo capo di Stato della Repubblica Ceca

E' stato intitolato al presidente Vaclav Havel, primo capo di Stato della Repubblica Ceca, drammaturgo, politico e fautore della "Rivoluzione di velluto" un giardinetto pubblico. Lo spazio verde si trova all'interno del primo tratto di piazza Mario Francese, all'incrocio tra via Abruzzi e via delle Madonie. Alla cerimonia erano presenti il sindaco, Leoluca Orlando, l'ambasciatrice della Repubblica Ceca in Italia Hana Hubácková, il console della Repubblica Ceca in Sicilia Andrea Marchione, e il consigliere di Sinistra Comune, Marcello Susinno. "Nel nome di Vaclav Havel - ha detto il sindaco Orlando - noi ricordiamo il passato, viviamo il presente e costruiamo il futuro".

"Essere qui con la signora ambasciatrice e con il console della Repubblica Ceca a Palermo - ha aggiunto - è motivo di orgoglio perché conferma il ponte tra Praga e la nostra città, tra il Mediterraneo e la Mitteleuropa, e serve anche a ricordare e fare memoria di uno dei personaggi più significativi della vita culturale, artistica e politica del XX secolo nel mondo. Havel - ha concluso Orlando - costituisce una presenza politica, ma anche profetica per l'Europa che si sarebbe costituita dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dei blocchi contrapposti".

"Dopo un cedimento strutturale verificatosi anni fa, stamattina, con l'intervento del sindaco Orlando, si è svolta l'inaugurazione della villetta. Esprimo apprezzamento per l'intervento posto in essere, dopo l'inizio dei lavori alcuni mesi fa. Lo spazio è stato finalmente restituito ai cittadini e reso sicuro e funzionale", ha sottolineato Susinno.

In occasione di questo evento il Consolato Ceco di Palermo per oggi e domani ha organizzato le 'Giornate della Repubblica Ceca' e, nell'ambito del programma, sono previsti anche altri incontri istituzionali dell'ambasciatrice Hana Hubácková tra cui quello con il presidente della Regione, Nello Musumeci.