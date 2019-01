"Senza stipendio da novembre", sit in dei lavoratori Srr

Sit in di protesta domani dei 110 lavoratori della Srr Palermo Area metropolitana, da novembre senza stipendio. I dipendenti manifesteranno dalle 11 alle 14 davanti alla sede del settore Società partecipate del Comune, in via del IV aprile, per chiedere certezze sui pagamenti delle somme dovute per tutto il 2018 per i servizi resi dalla società che per il Comune si occupa della sensibilizzazione, controllo e monitoraggio della raccolta rifiuti differenziata.

"Le due determine, una dell'ammontare di 420.338 euro per il periodo che va da gennaio a settembre 2018, e l'altra da ottobre a dicembre pari a 306.662, non sono state ancora pagate per varie motivazioni che a noi risultano alquanto pretestuose, nonostante la richiesta del Ragioniere generale del Comune all'ufficio Partecipate di liquidare le somme - spiegano Alessandro Miranda Fisl Cisl Ambiente Palermo e Raffaele Montuoro Uiltrasporti Palermo - Una volta per la mancanza del Durc, un'altra per quella dell'iban, e così via. Con il sit in vogliamo sensibilizzare il settore Partecipate affinché si provveda subito ai pagamenti senza ulteriori perdite di tempo".