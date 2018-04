Carini, Comune condannato: dovrà risarcire 68 precari in servizio da oltre 20 anni

"Comune di Carini condannato a risarcire i 68 precari in servizio da oltre vent’anni nell’ente". Lo rende noto Margherita Amiri, segretario provinciale della Cisl Fp Palermo Trapani, che ha sostenuto i lavoratori mettendo gratuitamente a loro disposizione il supporto legale dell’avvocato Maria Grazia Passalacqua. “Il Tribunale - afferma Mario Basile, responsabile del dipartimento enti locali - ha dichiarato illegittimo il termine apposto ai contratti di lavoro e ha quindi stabilito, come risarcimento per il danno subito, la liquidazione ai 68 lavoratori delle dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre gli interessi”.

Un risultato storico per i precari degli enti locali. “Questa sentenza – continua Basile – pone presupposti giurisprudenziali di grande importanza, perché sancisce l’illegittimità delle continue proroghe per i lavoratori, al punto da prevedere un risarcimento del danno subito”. “La Cisl Fp Palermo Trapani – conclude Amiri – ha scelto di sostenere concretamente i lavoratori a tempo determinato, con l’ausilio di legali di riferimento, per arrivare all’obiettivo prefissato, ovvero il riconoscimento per tutti i precari alla stabilizzazione negli enti locali, in cui operano in media da oltre vent’anni”.