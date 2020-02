Scuola, si chiude la vertenza di 553 lavoratori Ata: da Roma ok al tempo pieno

“I 553 lavoratori Ata, ex co.co.co. , costretti ad accettare l'internalizzazione con contratti part time hanno avuto giustizia”. Ad annunciarlo è la Flc Cgil Sicilia. La loro vertenza si è conclusa positivamente con la trasformazione dei loro contratti da tempo parziale a tempo pieno. “È questo – dichiarano Adriano Rizza, segretario generale della Flc Cgil Sicilia, e Paolo Italia, referente regionale Ata della Flc Cgil Sicilia – quanto si evince dall'analisi degli atti parlamentari delle Commissioni Prima e Quinta della Camera riunite congiuntamente per l'esame del decreto Milleproroghe. Esprimiamo – concludono Rizza e Italia – una grande soddisfazione nel constatare l'efficacia della sinergia attivata tra le strutture sindacali del territorio siciliano, che includono quasi 400 dei 553 degli ex co.co.co., e il centro nazionale della Flc Cgil. Guarderemo con attenzione le votazioni conclusive delle stesse Commissioni, prima dei passaggi in Aula di lunedì prossimo”.