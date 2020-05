Termini, sit in operai indotto ex Fiat: "Oltre 120 famiglie hanno bisogno di aiuto"

“Da troppo tempo attendiamo risposte per i lavoratori dell'indotto ex Fiat di Termini Imerese che sono ormai senza ammortizzatori sociali. Non esistono lavoratori di serie A o di serie B. La vertenza dell'Ex Fiat è unica ma le condizioni sociali non lo sono". Lo affermano Antonio Nobile, segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani, e Giacomo Raneri responsabile Fim Cisl Blutec, nel giorno del sit.in degli operai dell’indotto ex Fiat a Termini Imerese.

"Da quasi due anni - dicono - abbiamo chiesto alla politica, regionale e nazionale, un intervento normativo per ricomprendere nelle tutele degli ammortizzatori previsti per le aree di crisi complessa, questi lavoratori. Non è accettabile che il governo intervenuto a supporto di chi era in difficoltà nel drammatico quadro di crisi legato alla pandemia, non intervenga anche su questa problematica lasciando scoperte, da qualsiasi aiuto, oltre 120 famiglie”.

Nobile e Ranieri sottolineano che “I lavoratori chiedono di poter tornare a lavorare, per farlo serve tempo, e l'unico modo per garantire la sopravvivenza delle loro famiglie, è una presa in carica della vertenza da parte del governo nazionale, modificando intanto la norma sugli ammortizzatori. Non possiamo più aspettare ci sono le risorse per poter aiutare questi lavoratori, la politica deve intervenire. Come sindacato, siamo e saremo accanto a questi operai, fino alla definitiva soluzione del problema”.