Vergine Maria, via ai lavori per recuperare l'approdo: "Poi Sant'Erasmo e Bandita"

Sono stati avviati oggi i lavori di carotaggio per la caratterizzazione dei materiali che dovranno essere rimossi e dragati a Vergine Maria per ampliare la fruibilità del litorale. L'intervento si inserisce nel piano delle attività di manutenzione della costa per la sua fruibilità e per il suo recupero funzionale.

"Accanto a questo intervento - afferma il sindaco Leoluca Orlando - grazie alla ritrovata collaborazione istituzionale con l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e alla capacità di progettazione del Comune ci apprestiamo ad avviare importanti interventi a Sant'Erasmo e alla Bandita. A Sant'Erasmo finalmente un lavoro di recupero del porto, orientato a riallacciare il rapporto col territorio e fare dell'approdo un luogo vita e socialità per l'intera borgata. Alla Bandita invece in queste settimane partiranno i lavori di carotaggio, caratterizzazione dei materiali e successivo dragaggio, anche qui per il recupero funzionale del porto come luogo attorno a cui ricostruire la vita e la socialità della borgata".