VIDEO | Coronavirus, il forte vento si porta via la tenda del pretriage davanti al Cervello

E' successo tutto in pochi istanti nel cuore della notte. Qualcuno ha ripreso il momento in cui la struttura posta davanti all'ospedale si è velocemente disancorata dalla pavimentazione, volando via nel posteggio al piano inferiore