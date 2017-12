Maltempo, a Partinico albero finisce in strada: traffico bloccato sulla provinciale

Quella appena trascorsa, è stata una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco di Partinico. A causa delle raffiche di vento, un grosso ramo si è staccato da un albero ed è caduto sulla strada provinciale 2, all’altezza del km 8, bloccando il traffico. Per ripristinare la circolazione i vigili del fuoco, intervenuti sul posto intorno alle 3, hanno dovuto tagliare l’albero e mettere in sicurezza la zona. Poco dopo, si sono dovuti spostare in via Butera dove un'auto è andata a fuoco per domare l'incendio.