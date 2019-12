Il vento soffia forte su Palermo, alberi e pezzi di cornicioni piombano in strada

Alberi abbattuti, cartelloni divelti, grondaie cadute e pezzi di cornicioni finiti per strada. Notte difficile per i vigili del fuoco di Palermo che hanno fatto oltre quaranta interventi in città a causa della tempesta di vento che si è abbattuta ieri sera su tutta la provincia. Si registrano danni ma, per fortuna, nessun ferito. Il Comune sia sabato che ieri aveva deciso di chiudere ville e giardini comunali dopo l'ondata di maltempo che in queste ore ha investito il capoluogo siciliano con forte vento di burrasca e raffiche sino a 90 chilometri orari. L'allerta prosegue sino a oggi. A causa del mare molto mosso ieri i traghetti per Ustica sono rimasti fermi. Non partirà nemmeno la nave per Napoli.