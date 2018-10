Via Messina Marine, impalcatura "tirata giù" dal vento colpisce un'auto e uno scooter

Un’auto e uno scooter colpiti dalle lamiere di un’impalcatura "tirata giù" dal vento. E’ accaduto in via Messina Marine, non lontano da via Maresciallo Armando Diaz, dove le forti raffiche registrate a partire dalle 15 hanno fatto piombare sull’asfalto alcune coperture in alluminio. Solo tanta paura e qualche graffio per una donna che si trovava a bordo della sua Lancia Y bianca poi finita tra le aiuole e per la conducente di uno scooter che se l'è cavata con una botta in testa. Un incidente simile si è verificato a Misilmeri, in via Amato (foto allegata).

Sul posto, anche per deviare il traffico, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e due ambulanze del 118 per soccorrere le due ferite: le loro condizioni però non desterebbero preoccupazioni. Il forte vento ha creato disagi in tutta la città: circa dieci gli alberi caduti sull’asfalto, alcuni dei quali si sono abbattuti sulle auto parcheggiate. In un caso è rimasta ferita - fortunatamente non in maniera grave - una persona che si trovava sul marciapiedi in corso Tukory.

Danni a causa del vento anche nella zona del Policlinico, dove i gazebo di un posteggio sono stati spazzati via finendo al di fuori dell’area privata in cui c'erano diverse auto parcheggiate (foto allegata). Le coperture in materiale sintetico e lo "scheletro" in metallo hanno invaso una piccola strada a pochi passi dal pronto soccorso, costringendo la sala operativa della polizia municipale a inviare una pattuglia per presidiare il punto fino alla rimozione dei gazebo.

Maltempo e vento: alberi caduti sulla Palermo-Catania, autostrada chiusa

„Due alberi sono caduti sulla A19 Palermo-Catania poco prima dello svincolo di Villabate, direzione Catania. E' stato chiuso l'ingresso all'altezza dell'ex rotonda Oreto, ma chi già si trovava in autostrada è rimasto bloccato. Secondo i racconti di due testimoni sarebbero due gli alberi divelti dal vento e caduti sulla carreggiata. Pare che due auto siano state colpite, ma su questo si aspettano conferme.



