Ventimiglia, getta rifiuti per strada: sindaco pubblica foto che incastra lo "sporcaccione"

A Ventimiglia di Sicilia un cittadino abbandona due grossi sacchi neri pieni d'immondizia per strada e il sindaco lo mette alla gogna su Facebook con tanto di fotografia corredato da un commento durissimo.

"Vi presento un esemplare di animale non meglio identificato - ha scritto il primo cittadino Antonio Rini -. Questa bestia che va ad arricchire la nostra fauna selvatica, ha pensato bene di buon mattino di posteggiare sul ciglio della strada la sua bella macchina, aprire lo sportello e praticare lo sport dei cafoni: 'lancio del sacchetto'. Purtroppo per lui a Ventimiglia, con la nostra amministrazione, non c’è spazio per questi animali e gli faremo capire che deve cambiare zoo con un verbale di 612 euro".

Il post, condiviso e commentato da decine di utenti di Facebook, ha ricevuto centinaia di "mi piace". "Forse per gli incivili - ha concluso Rini - la gogna mediatica è peggio della multa. Avanti, direzione civiltà".