Ambulanti, negozi e ristoranti al setaccio: sequestrati 165 chili di pesce

Multe per circa settemila euro sono state elevate dai carabinieri della compagnia San Lorenzo e dal personale della capitaneria di porto nel corso di un'operazione contro l’abusivismo commerciale. In particolare, le attenzioni delle forze dell'ordine si sono concentrate su due venditori di prodotti ittici, un negozio di surgelati e un ristorante cinese (non sono stati resi noti i nomi ndr).

Due venditori sono stati multati perchè "privi di qualsiasi autorizzazione per la vendita su strada". Sono state elevate quindi sanzioni per un totale di circa 3 mila euro "per la mancata tracciabilità dei prodotti ittici, con relativa confisca di tutto il prodotto ittico esposto". Per uno dei due commercianti è scattata un'altra multa percè la motoape usata per la vendita era priva dell'assicurazione.

Altre due ispezioni sono state effettuate in un negozio di surgelati e in un ristorante cinese. In entrambe le attività i militari hanno riscontrato "mancata etichettatura dei prodotti ittici in stato di congelamento e pertanto si è proceduto al sequestro dei prodotti ittici e a una sanzione amministrativa di 1500 euro ciascuno".

E' stato poi chiesto l'intervento del servizio veterinario dell’Asp per ulteriori accertamenti nel ristorante cinese. Controlli disposti "in funzione delle condizioni igienico sanitarie dei locali della cucina" caso un medico-veterinario.

Alla fine delle ispezioni sono stati sequestrati complessivamente circa 165 chili di prodotti ittici, giudicati non idonei al consumo alimentare umano e consegnati alla ditta specializzata per la distruzione.