Sferracavallo, bancarelle abusive al mercato rionale: multati 11 venditori

Undici venditori ieri sono stati multati nel corso di un'operazione antiabusivismo messa in atto dalla polizia municipale nel mercatino settimanale di Sferracavallo. Stazionavano con le loro bancarelle nelle vie del Mandarino, dei Barcaioli, Terenzio, Plutarco e Proserpina. In sette non avevano l'autorizzazione alla vendita. Due occupavano uno stallo di vendita senza esserne gli assegnatari. Altri due sono stati denunciati per occupazione di suolo pubblico. Sono stati sequestrati 165 chili di frutta e ortaggi, devoluti ad istituti di accoglienza, e un veicolo senza assicurazione.

Nel pomeriggio invece, gli agenti del nucleo trasporto pubblico e vigilanza, hanno denunciato per violenza privata un posteggiatore abusivo, G.O. di 33 anni, in via Guardione. L'uomo avrebbe impedito ad una donna alla guida di parcheggiare l’auto in uno stallo di sosta, riservato ad altri “clienti”, minacciandola. L'automobilista ha chiamato la centrale e denunciato l'accaduto. Gli agenti, giunti sul posto, hanno fatto il resto.

La lista delle irregolarità non finisce qui: in piazza Danisinni, nei giorni scorsi, gli agenti del nucleo di polizia edilizia hanno denunciato un 55enne per occupazione abusiva di suolo pubblico ed assenza di permesso per costruire. L'uomo ha alzato due muri in cemento ed ha realizzato un cancello a due ante in ferro in un'area di proprietà comunale. Sul terzo lato, ha alzato un muro di circa un metro di altezza, ricollocando la ringhiera che delimitava gli spazi originari. L’area è stata sequestrata ed affidata all’Ufficio del Patrimonio comunale.