Piazza Torrelunga, vende prodotti cotti in cattivo stato: multa di quasi 5 mila euro per ambulante

Continuano senza soluzione di continuità le attività di controllo mirate al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale. Questa volta a finire nel mirino dei poliziotti del commissariato Brancaccio è stato un ambulante di piazza Torrelunga che vendeva abusivamente frutta e ortaggi.

"L’uomo - spiegano dalla questura - è risultato sprovvisto di qualsiasi tipo di autorizzazione per il commercio su suolo pubblico e pertanto, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per 309 euro, è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico e possesso di alimenti in cattivo stato di conservazione".

A suo carico è stato disposto inoltre il sequestro di 2.015 chili di frutta che, in quanto ritenuta idonea al consumo, è stata donata ad alcuni istituti di benificenza locali. Diversa sorte invece per 59 chili di prodotti cotti (come patate, carciofi e altri ortaggi) che a causa del loro cattivo stato di conservazione sono stati dichiarati non idonei al consumo umano dai medici dell’Asp di Palermo e, pertanto, avviati alla distruzione. Sottoposti rispettivamente a confisca e sequestro anche due automezzi, un furgone ed una motoape, che il venditore utilizzava per il commercio ambulante: il primo è risultato infatti già sottoposto a sequestro per pregresse violazioni, mentre il secondo è risultato privo di assicurazione e di revisione. Il totale delle sanzioni per le violazioni al codice della strada riscontrate ammonta ad oltre 4.500 euro.